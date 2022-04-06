أوكرانيا ترحب بـ"العقوبات الكاسحة" على روسيا.. وتدعو لحظر شامل للنفط والغاز

رحّب وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، اليوم الأربعاء، بـ"العقوبات الكاسحة" الجديدة، التي يخطط الاتحاد الأوروبي لفرضها على روسيا، لكنه دعا إلى حظر شامل للغاز والنفط الروسيين.