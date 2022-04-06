أوكرانيا ترحب بـ"العقوبات الكاسحة" على روسيا.. وتدعو لحظر شامل للنفط والغاز

رحّب وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، اليوم الأربعاء، بـ"العقوبات الكاسحة" الجديدة، التي يخطط الاتحاد الأوروبي لفرضها على روسيا، لكنه دعا إلى حظر شامل للغاز والنفط الروسيين.
وقال "كوليبا" عبر "تويتر": "أقدّر تقوية حزمة العقوبات من الاتحاد الأوروبي، التي تشمل حظر الفحم الروسي، ومنع السفن الروسية من دخول موانئ الاتحاد، لكن الأمر سيتطلب حظراً شاملاً للنفط والغاز الروسيين، وفصل البنوك الروسية عن نظام سويفت للتعاملات المالية بالكامل؛ لوقف الرئيس فلاديمير بوتين".
وأضاف: "إن الأوقات الصعبة تتطلب قرارات صعبة".