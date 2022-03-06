أوكرانيا تردّ على بيان "مكاسب موسكو": مقتل 11 ألف عسكري روسي حتى الآن

بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية تمكّن قواتها من ضرب 61 منشأة عسكرية أوكرانية ليل أمس، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، مقتل 11 ألف فرد من القوات الروسية منذ بدء الهجوم.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن القوات الجوية الروسية نجحت في إسقاط مروحيتين من طراز "مي 8" في محيط العاصمة كييف، وست طائرات مُسَيّرة من طراز "بيرقدار".

وقال كوناشينكوف خلال مطالعة إعلامية بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا: إن القوات المسلحة الروسية منذ بداية الحرب قامت بتدمير أكثر من 2032 هدفًا عسكريًّا أوكرانيًّا، من بينها 76 موقعًا ومركز اتصالات و111 منظومة صاروخية من طراز "إس 300" و"بوك إم 1" و"أوسا"و71 محطة رادار".

وتابع: "كما تم تدمير 69 طائرة على الأرض، و24 طائرة في الجو، و778 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و279 مدفعًا ميدانيًّا من أعيرة مختلفة وقذيفة هاون، و553 مركبة عسكرية؛ فضلًا عن 62 طائرة مُسَيّرة".