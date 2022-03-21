أوكرانيا ترفض الإنذار الروسي: ماريوبول لن تستسلم

رفضت القيادة الأوكرانية رفضاً قاطعاً إنذار القوات الروسية باستسلام ماريوبول.
وأفادت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك؛ اليوم، وفق "الألمانية": "لن يكون هناك استسلام، لن نلقي السلاح"، مشيرةً عن إشعار الجانب الروسي بالرد، داعيةً الجيش الروسي بدلاً من ذلك إلى فتح ممرات إنسانية في ماريوبول، المدينة الساحلية المحاصرة على بحر أزوف؛ حسب صحيفة "أوكراينسكا برافدا".
يُذكر أن روسيا قد طلبت القوات الأوكرانية في ماريوبول، إلى إلقاء أسلحتهم ومغادرة المدينة اليوم، وأرسلت خطاباً مكوّناً من 8 صفحات، لترد فيريشتشوك "بدلاً من إضاعة وقتكم في خطاب من 8 صفحات، فقط افتحوا ممراً".