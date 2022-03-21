أوكرانيا ترفض الإنذار الروسي: ماريوبول لن تستسلم

وأفادت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك؛ اليوم، وفق "الألمانية": "لن يكون هناك استسلام، لن نلقي السلاح"، مشيرةً عن إشعار الجانب الروسي بالرد، داعيةً الجيش الروسي بدلاً من ذلك إلى فتح ممرات إنسانية في ماريوبول، المدينة الساحلية المحاصرة على بحر أزوف؛ حسب صحيفة "أوكراينسكا برافدا".