أوكرانيا تطالب بدمجها في شبكة كهرباء الاتحاد الأوروبي

طالب وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوتشينكو، اليوم الاثنين، بدمج بلاده في شبكة الاتحاد الأوروبي الكهربائية.

وبيّن "هالوتشينكو" أن الغزو الروسي لبلاده يعني أن أوكرانيا لن تستطيع شراء الكهرباء من روسيا أو بيلاروسيا، وفقاً لـ"رويترز".

وقال: "أثبتنا جدية نوايانا في الاندماج في الشبكة الأوروبية، حتى في وقت الحرب الصعب هذا".

ولفت إلى أنه بالرغم من العدوان الروسي على أوكرانيا والهجمات الصاروخية والهجمات على البنية التحتية الأساسية، فإن الشبكة الكهربائية الأوكرانية لا تزال تعمل من تلقاء نفسها، وأثبتت موثوقيتها وأمنها لإمداد المستهلكين بالكهرباء.