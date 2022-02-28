أوكرانيا تعلن بدء المحادثات مع روسيا

أعلن مستشار الرئاسة الأوكراني ميخائيلو بودولياك لـ"رويترز" في رسالة نصية، اليوم الاثنين، إن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بدأت بالفعل، في موقع على الحدود مع بيلاروسيا.

وكانت أوكرانيا قالت في وقت سابق إن وفدًا تابعًا لها وصل إلى الحدود البيلاروسية، بهدف إجراء محادثات مع الجانب الروسي لإنهاء الغزو الذي بدأ الخميس.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني إن "الهدف الرئيسي للمحادثات مع روسيا هو الوقف الفوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية".

ويضم الوفد الأوكراني وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، ومستشار مكتب الرئيس ميخائيل بودولاك، وفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقبيل ذلك، أكدت بيلاروسيا أنها جاهزة لاستضافة المفاوضات المقررة بين روسيا وأوكرانيا، في اليوم الخامس من الهجوم الذي شنته موسكو.

وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية على "فيسبوك": "مكان المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروس جاهز، وننتظر وفدي البلدين".