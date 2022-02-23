أوكرانيا تفرض الطوارئ في عموم البلاد باستثناء دونيتسك ولوغانسك

أقرّ البرلمان الأوكراني، اليوم الأربعاء 23 فبراير، فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، باستثناء منطقتَي دونيتسك ولوغانسك.

وقال نائب الشعب ياروسلاف زيليزنياك: في الساعة 12:30 صوّتنا على إقرار حالة الطوارئ في عددٍ من المناطق وليس في جميع أنحاء البلاد.

وأوضحت نائبة الشعب أولغا فاسيلفسكايا سماجليوك، أنه تقرر فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد باستثناء منطقتَي دونيتسك ولوغانسك.

وكان البرلمان قد فرض حالة الطوارئ لمدة أقصاها 60 يوماً، مع إمكانية التمديد إذا لزم الأمر.

بالتزامن مع ذلك، يعقد مجلس الأمن القومي والدفاع، اجتماعًا للنظر في الوضع وخطر الغزو الروسي.

من جهة ثانية، ذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان، أنها "توصي المواطنين الأوكرانيين بعدم السفر إلى روسيا، وتدعو الموجودين هناك للمغادرة فورًا".

وبحسب "بي بي سي" غرّدت إحدى البرلمانات الأوكرانية، ليسيا فاسيلينكو، من داخل البرلمان الأوكراني، على تويتر: أوكرانيا تأمر رعاياها بالخروج من روسيا.

وأضافت: سنتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الدولة.