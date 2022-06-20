العالم
أوكرانيا تفقد السيطرة على بلدة شرق البلاد
تجاور مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية
أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، أنها فقدت السيطرة على بلدة ميتولكينو المجاورة لمدينة سيفيرودونيتسك الإستراتيجية، التي تحاول روسيا السيطرة عليها بالكامل منذ أسابيع.
وقال حاكم منطقة لوغانسك سيرجي جايداي، في بيان نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي: "للأسف، لم نعد نسيطر على ميتولكينو"، وفقاً لـ"فرانس 24".
واستيلاء روسيا على بلدة ميتولكينو التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب نحو ألف نسمة، هو أحدث تقدم روسي في محيط سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا، حيث واجه الجيش الروسي مقاومة أوكرانية قوية.