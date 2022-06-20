أوكرانيا تفقد السيطرة على بلدة شرق البلاد

واستيلاء روسيا على بلدة ميتولكينو التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب نحو ألف نسمة، هو أحدث تقدم روسي في محيط سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا، حيث واجه الجيش الروسي مقاومة أوكرانية قوية.