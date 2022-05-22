أوكرانيا.. رفض لإطلاق النار يشمل التنازل عن أراضيها لروسيا

أعلنت الحكومة الأوكرانية رفضها أي مقترح لهدنةٍ أو وقفٍ لإطلاق النار يشمل تنازلها عن السيادة عن أي من أراضيها لمصلحة روسيا.
وأكّد ميخائيلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن كييف لن تقبل الدعوات لوقف إطلاق النار على هذا الأساس.
وقال بودولياك إن أوكرانيا لن توافق على الدعوات الغربية العاجلة التي تطالب بوقف سريع لإطلاق النار، في ظل بقاء القوات الروسية في الأراضي التي تسيطر عليها بالفعل شرقي البلاد وجنوبيها.
وحذّر من أن أي تنازل لا يصب في مصلحة أوكرانيا، لأن روسيا ستقوم بالتصعيد بشكلٍ مباشرٍ عند وقوع أيّ خرقٍ لإطلاق النار.