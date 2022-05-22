أوكرانيا.. رفض لإطلاق النار يشمل التنازل عن أراضيها لروسيا

وقال بودولياك إن أوكرانيا لن توافق على الدعوات الغربية العاجلة التي تطالب بوقف سريع لإطلاق النار، في ظل بقاء القوات الروسية في الأراضي التي تسيطر عليها بالفعل شرقي البلاد وجنوبيها.