أوكرانيا: روسيا استهدفت مقر مدينة فاسيلكيف قرب كييف بضربة صاروخية

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم الأحد أن روسيا استهدفت المقر الإداري لمدينة فاسيلكيف قرب كييف بضربة صاروخية.
وتفصيلاً، قال الجيش الأوكراني إن روسيا شنت هجوماً صاروخياً على بلدة فاسيلكيف على بعد حوالي 50 كيلومتراً من كييف استهدف مركز قيادة جوية كان مدمراً بالفعل مما أسفر عن إصابة بعض المدنيين في مبنى كلية قريب.
وأفاد مراسل قناة العربية، الأحد، باستهداف مخازن للوقود في مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا، وذلك بعد سماع دوي انفجارات عدة في المدينة.
وأشار الإعلام الأوكراني إلى أن غارات جوية روسية ضربت مدينة أوديسا جنوب البلاد، مضيفاً أن الدفاعات الأوكرانية تصدت للغارات الروسية ودمرت صواريخ عدة.
وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، باندلاع حرائق عدة في مدينة أوديسا جراء القصف الروسي، وتصاعد 3 أعمدة من الدخان الأسود في منطقة صناعية بالمدينة، وطالبت السلطات المحلية في أوديسا من سكان المدينة بإغلاق النوافذ.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 3 مخازن وقود ومصفاة نفط في أوديسا بصواريخ عالية الدقة، وأكدت أن المنشآت النفطية كانت تمد القوات الأوكرانية بالقرب من ميكولايف بالوقود.
وتحدث رئيس بلدية أوديسا، غينادي تروخانوف، عن الوضع بعد الهجوم الصاروخي على المدينة قائلاً: "لحسن الحظ لا يوجد جرحى، منازل متضررة وزجاج محطم وأسقف مدمرة من الركام. الخدمات العامة موجودة بالفعل. سنقدم كل المساعدة اللازمة لمن تضررت منازلهم. الوضع تحت السيطرة حالياً. وأود أن أطلب من المواطنين التزام الهدوء".
وقال شهود عيان إن انفجارين سمع دويهما في مدينة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا، اليوم الأحد، بعد أيام من اتهام السلطات الروسية قوات أوكرانيا بقصف مستودع وقود هناك. ولم يتضح بعد سبب الانفجارين.
وبالتزامن، أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن البحرية الروسية تمنع الإمدادات عن أوكرانيا من البحر الأسود وبحر آزوف.
وتحتفظ روسيا بالقدرة على محاولة تنفيذ إنزال برمائي، لكن من المرجح أن تنطوي مثل هذه العملية على مخاطر عالية بسبب الوقت المتاح للقوات الأوكرانية للاستعداد، حسبما قالت وزارة الدفاع في تغريدة على "تويتر"، مضيفة: "الألغام في البحر الأسود تشكل خطراً جسيماً على النشاط البحري".
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن الجيش الروسي الذي انسحب من مناطق في محيط كييف قام بزرع مئات الألغام قبل انسحابه.
وأعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، استمرار الجهود لإخلاء المدنيين من ماريوبول وبيرديانسك اليوم الأحد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت سابق استعادة السيطرة على كامل منطقة كييف من القوات الروسية، وأكدت الوزارة أن منطقة العاصمة أصبحت محرّرة بشكل كامل، إلا أنها طالبت السكان بتوخّي الحذر.
وكان عمدة كييف قد حذّر أمس من خطورة العودة إلى العاصمة، بسبب خطر الألغام، إضافة إلى عدم استقرار السيطرة عليها.
وقام الجيش الأوكراني بتفكيك أكثر من 640 لغماً كانت القوات الروسية زرعتها في إربين قبل انسحابها، فيما أكد عمدة البلدة أن المدينة لن تكون صالحة للحياة قبل أشهر بسبب الألغام المزروعة فيها.