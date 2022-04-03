أوكرانيا: روسيا استهدفت مقر مدينة فاسيلكيف قرب كييف بضربة صاروخية

وقال شهود عيان إن انفجارين سمع دويهما في مدينة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا، اليوم الأحد، بعد أيام من اتهام السلطات الروسية قوات أوكرانيا بقصف مستودع وقود هناك. ولم يتضح بعد سبب الانفجارين.