أوكرانيا: روسيا استولت على كميات هائلة من الحبوب في الأراضي التي تسيطر عليها

وفي حديثه للتلفزيون الأوكراني، قال تاراس فيسوتسكي إن "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب تم إخراجها من مناطق: (زاباروجيا، وخيرسون، ودونيتسك، ولوغانسك).