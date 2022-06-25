أوكرانيا: روسيا قصفت منشأة للأبحاث النووية

أعلنت هيئة الرقابة النووية الحكومية في أوكرانيا، أن قصفًا روسيًا ألحق أضرارًا بمنشأة للأبحاث النووية في مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد، اليوم (السبت).
وأوضحت الهيئة في منشور على الإنترنت، أن القصف أصاب بعض مباني المنشأة والبنية التحتية بالضرر، لكنه لم يؤثر على المنطقة التي يوجد بها الوقود النووي, وفقًا لـ"فرانس 24".
وأضافت أن مستويات الإشعاع هناك ضمن حدودها الطبيعية، لكن هناك احتمالية حدوث أضرار جديدة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على مستوى الأمان النووي والإشعاعي لا تزال مرتفعة بسبب قصف القوات الروسية.