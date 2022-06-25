أوكرانيا: روسيا قصفت منشأة للأبحاث النووية

وأوضحت الهيئة في منشور على الإنترنت، أن القصف أصاب بعض مباني المنشأة والبنية التحتية بالضرر، لكنه لم يؤثر على المنطقة التي يوجد بها الوقود النووي, وفقًا لـ"فرانس 24".