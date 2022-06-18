"أوكرانيا": سنستأنف المحادثات مع روسيا في هذه الحالة فقط

يُذكر أنه في نهاية مارس الماضي، اقترحت كييف إجراء محادثات في إسطنبول، بين أمور أخرى، للتخلي عن عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مقابل ضمانات أمنية دولية.