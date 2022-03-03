أوكرانيا.. سيطرة الجيش الروسي على مدينة خيرسون ومقاومة عنيدة في كييف

أفادت الأنباء من أوكرانيا بسيطرة الجيش الروسي على مدينة خيرسون في جنوب البلاد، وهي أولى المدن الأوكرانية الكبرى التي تسقط بيد الروس منذ بداية الغزو.

كذلك أفادت الأنباء بأن العاصمة كييف شهدت بعد منتصف ليل الأربعاء العديدَ من الانفجارات الضخمة، وسط دويّ صافرات الإنذار، بعد سقوط أولى المدن الكبرى.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لكرة نارية ضخمة برتقالية اللون تتوهج في سماء كييف.

ولا تزال قافلة من المصفحات الروسية الضخمة ترابض على أعتاب المدينة.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان لها: إن "القافلة العسكرية الروسية لم تحرز تقدمًا ملموسًا على مدار ثلاثة أيام".

وبحسب تقييم للمخابرات العسكرية البريطانية: فإن القافلة العسكرية الروسية التي تقترب من العاصمة كييف من جهة الشمال، لا تزال على مسافة 30 كيلومترًا من وسط المدينة، وإنها تلقى مقاومة أوكرانية عنيدة".