أوكرانيا.. قتلى وجرحى في غارة جوية روسية استهدفت برجًا تلفزيونيًّا

عمدة خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، قال إنها تتعرض لقصف مستمر، وإن عدد الضحايا غير واضح. كما قُتِل صبي يبلغ من العمر 15 عامًا، عندما أصابت قذائف روسية روضة أطفال في بلدة تشوغويف القريبة.