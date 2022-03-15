أوكرانيا.. قتلى وجرحى في غارة جوية روسية استهدفت برجًا تلفزيونيًّا

قتلى وجرحى ومحاصرون تحت الأنقاض، في غارة جوية روسية استهدفت برجًا تلفزيونيًّا.
وقال حاكم منطقة ريفني في شمال غربي أوكرانيا، فيتالي كوفال: إن تسعة أشخاص قُتلوا في غارة جوية روسية استهدفت برجًا تلفزيونيًّا، وأن تسعة آخرين أصيبوا، والبعض محاصر تحت الأنقاض.
عمدة خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، قال إنها تتعرض لقصف مستمر، وإن عدد الضحايا غير واضح. كما قُتِل صبي يبلغ من العمر 15 عامًا، عندما أصابت قذائف روسية روضة أطفال في بلدة تشوغويف القريبة.
وتقول السلطات في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة: إن قافلة من نحو 160 مركبة مدنية تمكنت من مغادرة المدينة على أمل الوصول إلى مناطق آمنة.