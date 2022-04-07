أوكرانيا.. كيف ضحى طيار بنفسه لـ"إنقاذ المئات"؟

وأضافت أنه "كان يمكنه أن يخرج من الطائرة، لكنه لم يفعل خشية سقوطها فوق المناطق السكنية بالمدينة، وقام بتحويل مسار طائرته لإنقاذ حياة مئات الأشخاص".