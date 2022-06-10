أوكرانيا.. هل تخسر منطقة دونباس الشرقية أمام القوة الروسية؟

قال أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني، إن ما بين 100 إلى 200 جندي أوكراني يُقتلون على خط المواجهة كل يوم.
وأكّد ميخايلو بودولاك؛ أن أوكرانيا بحاجة إلى مئات الأنظمة المدفعية الغربية لتحقيق تكافؤ في القوة العسكرية مع روسيا في منطقة دونباس الشرقية.
وأشار أيضاً إلى أن كييف ليست مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع موسكو.
وتتعرّض القوات الأوكرانية لقصفٍ مستمرٍ، بينما تحاول القوات الروسية السيطرة على دونباس بالكامل.
واستخدمت القوات الروسية إلى حد كبير كل شيء غير نووي على الجبهة، بما في ذلك المدفعية الثقيلة، وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعدّدة والطيران.