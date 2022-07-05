أوكرانيا.. 40 انفجارًا في تشيرنيهيف وسقوط قتلى وجرحى بسلوفيانسك من جراء قصف روسي

وكتب في صفحته على "تليغرام": "بدأ صباح اليوم من جديد قصف مدفعي على مستوطنات حدودية في منطقة غلوشكوفسكي. تم تسجيل القصف في قرية ماركوفو، كما انفجرت قذائف من جديد في قرية تيوتكينو. لا يزال القصف مستمرًا. سأقدم تفاصيل أخرى لاحقًا".