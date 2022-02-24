شاهد.. أوكرانيون يهربون إلى بولندا خوفًا من "الجحيم الروسي"

اضطرّ مئات الأوكرانيين إلى النزوح من بلدهم إلى بولندا المجاورة؛ هربًا من الحرب التي اندلعت في بلدهم صباح الخميس.

ووفق وكالة "رويترز"؛ انتشرت مقاطع فيديو وصور للحدود الغربية لأوكرانيا، مظهرة تجمع أوكرانيين قبيل عبورهم إلى الجارة الغربية، التي تستعد لتدفق المزيد من النازحين.

جاء ذلك بعد ساعات من الهجوم العسكري الروسي الذي يواجه إدانة واسعة من قبل الغرب.

وأعلنت بولندا، التي تشترك بحدود طويلة مع أوكرانيا، ويقيم على أراضيها نحو مليون ونصف المليون أوكراني، في وقت سابق، عن دعم حازم لجارتها الشرقية واستعدادها لمساعدتها.

وقال وزير الداخلية البولندي ماتشي فاسك الشهر الماضي: إن وزارة الداخلية تتخذ منذ بعض الوقت الخطوات للاستعداد لموجة لجوء من نحو مليون شخص قادمين من أوكرانيا.

من ناحيته، أقام رئيس الحكومة البولندية ماتيوش مورافيتسكي مجموعة عمل لتحديد الاحتياجات اللوجستية والطبية والتعليمية الضرورية لاستقبال موجة اللاجئين الأوكرانيين.

وفي ألمانيا، أعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، الخميس، أن بلادها مستعدة لتقديم "دعم كبير" لجيرانها، لا سيما بولندا، في حال حصل تدفق لاجئين فارين من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت الوزيرة الألمانية في بيان: "نتابع عن كثب احتمال حصول تحرّكات لاجئين نحو الدول المجاورة لنا. ندعم الدول المعنية بشكل كبير، لا سيما جارتنا بولندا، في حال حصلت تحركات كبيرة للاجئين".

وفي سياق متصل، أكدت سلوفاكيا الواقعة على الحدود الغربية لأوكرانيا، استعدادها لتقديم المساعدة، وقال وزير الدفاع ياروسلاف ناد: "لدينا خطط جاهزة لمواجهة ضغط محتمل من لاجئين على الحدود السلوفاكية الأوكرانية".

وأكد أنه "إذا تطلب الأمر، يمكننا أيضًا استخدام مراكز الإيواء الموجودة والتابعة لوزارة الداخلية ووزارات أخرى".