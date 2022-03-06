أول إشارة على نيته محوها.. "بوتين" يهدد بحرمان أوكرانيا من وضع الدولة

هدد الرئيس فلاديمير بوتين، بحرمان أوكرانيا من "وضع الدولة"، وذلك في أول إشارة على نيته محوها، فيما يواصل الجيش الروسي ضغطه على جنوب أوكرانيا وكييف في اليوم الحادي عشر من الغزو، اليوم (الأحد).