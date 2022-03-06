أول إشارة على نيته محوها.. "بوتين" يهدد بحرمان أوكرانيا من وضع الدولة

هدد الرئيس فلاديمير بوتين، بحرمان أوكرانيا من "وضع الدولة"، وذلك في أول إشارة على نيته محوها، فيما يواصل الجيش الروسي ضغطه على جنوب أوكرانيا وكييف في اليوم الحادي عشر من الغزو، اليوم (الأحد).
وأوضحت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عبر "فيسبوك" أن الجيش الروسي يواصل هجومه مركّزًا جهوده الكبرى على محيط مدن كييف وخاركيف (شرق) وميكولايف (جنوب)، وفقاً لـ"فرانس 24".
من جهته، بين رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشينكو، أن الوضع في هذا الميناء الاستراتيجي الواقع في جنوب شرق أوكرانيا والمحاصر من القوات الروسية صعب جداً، في ظل حصار إنساني وقصف مكثف.