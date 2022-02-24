أول تصريح من رئيس أوكرانيا بعد بدء الغزو الروسي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، تنفيذ روسيا ضربات صاروخية استهدفت البنية التحتية الأساسية وحرس حدود بلاده.

وقال "زيلينسكي" ردًّا على الهجوم الروسي على بلاده: "نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر".

وفيما يتعلق بالوضع الميداني، ذكر "زيلينسكي" أن انفجارات عدة سُمعت بمدن عديدة في أوكرانيا، وأضاف: "فرضنا الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة"؛ حسب ما نقلته "رويترز".

وناشد الرئيس الأوكراني مواطنيه البقاء في منازلهم قدر الإمكان.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها، الخميس: إن موسكو تستهدف البنية التحتية للجيش والدفاع الجوي والقوات الجوية في أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة، ولا تهاجم المدن الأوكرانية.

واعتبر سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده تستهدف "الطغمة الحاكمة في كييف"، بعد ما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "عملية عسكرية" في أوكرانيا.