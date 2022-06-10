إثيوبيا تبدي استعدادها لاستئناف مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان

وفشلت عدة جولات سابقة من المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان، حيث تخشى مصر أن يؤدي الملء السريع للسد إلى تقليص حصتها من مياه نهر النيل، وتسعى إلى إبرام اتفاق قانوني ملزم في حالة حدوث نزاع.