إثيوبيا تعدم 7 جنود سودانيين ومواطن .. والخرطوم تستدعي سفيرها من أديس أبابا فوراً

أعلن الجيش السوداني اليوم (الاثنين) أن الجيش الأثيوبي أعدم سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، في تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني.
وقال الجيش السوداني في بيان: "نؤكد وبشكل قاطع بأن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، فالدم السوداني غال دونه المهج".
وأدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات ما أقدم عليه الجيش الأثيوبي من جريمة نكراء تجافي مبادئ القانون الإنساني الدولي بقتله سبعة أسرى من الجنود السودانيين ومواطن مدني بعد اختطافهم من داخل الأراضي السودانية بتاريخ 22 يونيو الجاري واقتيادهم إلى داخل الأراضي الأثيوبية وقتلهم والتمثيل بجثثهم على الملأ.
وذكرت الوزارة أنها شرعت الوزارة في تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وأضافت أن السودان استدعى سفيره لدى أثيوبيا فوراً للتشاور، كما استدعى السفير الأثيوبي بالخرطوم؛ لإبلاغه بشجب وإدانة السودان لهذا السلوك غير الإنساني.