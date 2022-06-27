إثيوبيا تعدم 7 جنود سودانيين ومواطن .. والخرطوم تستدعي سفيرها من أديس أبابا فوراً

أعلن الجيش السوداني اليوم (الاثنين) أن الجيش الأثيوبي أعدم سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه، في تصرف يتنافى مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني.