إجراءٌ انتقاميٌّ.. اقتراح روسي بتأميم مصانع الأجانب بعد إغلاقها

وتمتلك فاتسر، التي تصنع الشوكولاتة والخبز والمعجنات، ثلاثة مخابز في سان بطرسبرغ، وواحدًا في موسكو، يعمل بها نحو 2300 شخص، وتمتلك فاليو مصنعًا للجبن ويعمل به 400 شخص في روسيا، ولدى بوليج محمصة قهوة، وتوظف 200 شخص في البلاد.