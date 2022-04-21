إجلاء أكثر من 142 ألف أوكراني.. روسيا تعلن السيطرة على ماريوبول

ووفق "سكاي نيوز عربية" أكد وزير الدفاع استسلام 1478 من المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول، وإجلاء أكثر من 142 ألف مدني من المدينة.

وكانت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد أظهرت حجم الدمار الهائل الذي شهدته ماريوبول.