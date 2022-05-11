إدانات أوروبية ودعوات أمريكية للتحقيق.. الجامعة العربية عن اغتيال "شيرين أبو عاقلة": جريمة حرب

من جانبه، قال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، إن فلسطين وأسرة الصحافة كما الحركة النسوية الفلسطينية والعربية، فقدت أبو عاقلة الصحافية المناضلة والقامة الإعلامية الوطنية الكبيرة، معرباً عن تعازيه لعائلتها، ولأسرة الصحافة الفلسطينية والعربية، وكل أبناء الشعب الفلسطيني، داعياً الشفاء العاجل والكامل للصحافي علي السمودي، الذي أُصيب مع الفقيدة بجراحٍ بالغة.