"إرهاب وعنف".. أمريكا: إيران مصدر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وتمثل تهديداً بالغاً

وبينت أن القوات الأمريكية التي لا تزال موجودة في شمال شرق سوريا للمساعدة في القتال ضد "داعش" من خلال شركاء محليين، تواجه تهديدات بوتيرة منتظمة من قبل إيران ووكلائها، وفقاً لـ"الشرق".