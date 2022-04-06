"إرهاب وعنف".. أمريكا: إيران مصدر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وتمثل تهديداً بالغاً

حمّلت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، اليوم (الأربعاء)، إيران مسؤولية عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت دانا سترول، خلال كلمتها في مركز "ويلسون سنتر": إن رعاية إيران المستمرة وزرعها الدائم لوكلاء العنف والإرهابيين، ونشرها للطائرات المسيرة القاتلة، وتطويرها لبرنامج الصواريخ البالستية، واعتداءاتها البحرية المتكررة، وأنشطتها التهريبية واسعة النطاق في البحر؛ تشكل جميعها أسباباً تجعل من إيران مصدر تهديد بالغ.
وبينت أن القوات الأمريكية التي لا تزال موجودة في شمال شرق سوريا للمساعدة في القتال ضد "داعش" من خلال شركاء محليين، تواجه تهديدات بوتيرة منتظمة من قبل إيران ووكلائها، وفقاً لـ"الشرق".
ولفتت إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي، لا يزال عازماً على إعادة تجميع وتشكيل نفسه، وأنه يواصل توجيه وإلهام الهجمات، سواء داخل سوريا أو خارجها.
وأضافت أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، شدد على التزام الولايات المتحدة ببقاء القوات الأمريكية في العراق وسوريا؛ لتقديم المشاورة والمساعدات اللازمة لدعم القوات الشريكة في قتالها ضد "داعش".