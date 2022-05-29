إسرائيليون يمارسون طقوسًا تلمودية بالأقصى ويهاجمون المرابطين

مارس عدد من المستوطنين، اليوم الأحد، طقوسًا تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى، بعد قرار محكمة الاستئناف بسلطات الاحتلال الإسرائيلية، إلغاء حكم محكمة جزئية يقضي بالسماح لليهود بالصلاة في باحات المسجد.