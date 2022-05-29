إسرائيليون يمارسون طقوسًا تلمودية بالأقصى ويهاجمون المرابطين

مارس عدد من المستوطنين، اليوم الأحد، طقوسًا تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى، بعد قرار محكمة الاستئناف بسلطات الاحتلال الإسرائيلية، إلغاء حكم محكمة جزئية يقضي بالسماح لليهود بالصلاة في باحات المسجد.
وقام عدد من المستوطنين الإسرائيليين برشّ غاز الفلفل على المرابطين في منطقة باب الحديد، أحد أبواب المسجد الأقصى.
وبدأت اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم الأحد بأفواج داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك؛ وفق "روسيا اليوم".
وكانت محكمة الاستئناف الإسرائيلية، قد ألغت حكمًا أصدره قاضي محكمة جزئية أثار غضبًا فلسطينيًّا، يقضي بالسماح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى.
ولفتت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنه في ظل الوضع القائم المستمر منذ عقود بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لا تسمح إسرائيل لليهود بالزيارة (للمسجد الأقصى)؛ إلا بشرط الامتناع عن ممارسة الشعائر الدينية".