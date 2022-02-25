"إسرائيل" أول المستفيدين من الغزو.. آلاف اليهود يحاولون الفِرار من أوكرانيا إلى تل أبيب

قالت وسائل إعلام عبرية، إن آلاف اليهود يحاولون الفِرار من أوكرانيا إلى إسرائيل بعد الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.

وطبقاً لصحيفة "هآرتس" العبرية، إنه منذ يوم أمس الخميس، "غمرت" الوكالة اليهودية بطلبات من يهود يحاولون الفِرار من أوكرانيا إلى إسرائيل، معظمهم أكملوا طلبات الهجرة لكن لم يتلقوا تأشيراتهم.

وأضافت مصادر لـ "هآرتس"، إن "مكاتب الوكالة اليهودية في القدس غمرت بمكالمات من جنود يخدمون في الجيش الإسرائيلي هاجروا بمفردهم إلى إسرائيل، لكن والديهم وإخوتهم ما زالوا في أوكرانيا، وكان الجنود يتوسلون للوكالة والحكومة الإسرائيلية للمساعدة على ترتيب رحلات جوية طارئة عائلاتهم".

الوكالة اليهودية والزمالة الدولية للمسيحيين واليهود أقاموا خطاً ساخناً خاصاً للإجابة عن أسئلة اليهود في أوكرانيا الذين يسعون لمغادرة البلاد إلى إسرائيل أو لإجلاء أقاربهم من هناك.

"هآرتس" ذكرت أن رحلتين وصلتا إلى إسرائيل من أوكرانيا يوم الأحد، واحدة من كييف والأخرى من أوديسا، وكان على متن هذه الرحلات 100 مهاجر إلى إسرائيل، وكان يتم البحث لإحضار 160 مهاجراً آخرين إلى إسرائيل، في رحلتين مقررتين في منتصف مارس، مشيرة إلى أن الزمالة تبحث الآن في إمكانية تقديم موعد هذه الرحلات بسبب حالة الطوارئ.

وأوضحت أنه مع إغلاق المجال الجوي لأوكرانيا، سيتعيّن على جميع الراغبين في المغادرة، التوجه براً إلى البلدان المجاورة قبل أن يتمكنوا من السفر إلى إسرائيل.

وطبقاً لأستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في أورشليم القدس وعضو اللجنة المركزية لحزب العمل، مائير المصري: تقديرات الوكالة اليهودية الأولية تشير إلى هجرة ما لا يقل عن خمسة آلاف يهودي من أوكرانيا إلى اسرائيل".

وذكر موقع "ynet" الإسرائيلي، أنه في العقد الماضي هاجر أكثر من 51000 يهودي من أوكرانيا، وفي السنوات الثلاث الماضية، هاجر نحو 13000 يهودي.