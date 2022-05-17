إسرائيل: إيران على بُعد أسابيع من "القنبلة النووية"

قال وزير الدفاع بسلطات الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء، في كلمة له بجامعة "ريخمان"، إن إيران على بُعد أسابيع قليلة من تكديس مواد انشطارية تكفي لصنع أول قنبلة نووية.