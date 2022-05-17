إسرائيل: إيران على بُعد أسابيع من "القنبلة النووية"

قال وزير الدفاع بسلطات الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، الثلاثاء، في كلمة له بجامعة "ريخمان"، إن إيران على بُعد أسابيع قليلة من تكديس مواد انشطارية تكفي لصنع أول قنبلة نووية.
وأضاف "غانتس": "إيران تبذل حالياً جهداً لاستكمال إنتاج وتركيب 1000 جهاز طرد مركزي متقدم من نوع (آي آر 6)، في موقع تحت الأرض بالقرب من نطنز".
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أشار الوزير الإسرائيلي، إلى أن "ثمن إيقاف إيران حالياً سيكون أقل من الثمن لإيقافها بعد عام".
وأشار "غانتس"، إلى أن كميات الأسلحة الإستراتيجية الدقيقة التي تمتلكها إيران ازدادت بشكل كبير جداً خلال الأيام الماضية، وقال: "إسرائيل ستستمر في محاولاتها لمنع إيران من نقل أسلحة دقيقة لسوريا".