"إسرائيل" تتهم "حزب الله" بتنفيذ هجوم إلكتروني على البعثة الأممية لحفظ السلام

اتهمت "إسرائيل" مليشيا حزب الله اللبنانية، المدعومة من إيران، اليوم (الأربعاء) بتنفيذ هجوم إلكتروني استهدف تعطيل مهمة بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الحدود بين البلدين، وهدّدت بردّ قاسٍ على من سمتهم قراصنة أعداء.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس: "نفذت المؤسسات الأمنية الإيرانية، بالتعاون مع حزب الله في الآونة الأخيرة، عملية إلكترونية؛ بهدف سرقة مواد حول أنشطة اليونيفيل وانتشارها في المنطقة لصالح حزب الله".
وأضاف "جانتس" في مؤتمر إلكتروني في جامعة تل أبيب: "هذا هجوم مباشر آخر من جانب إيران وحزب الله على المواطنين اللبنانيين وعلى استقرار لبنان".
وجاء الاتهام الإسرائيلي، الذي لم يصدر أي رد عليه حتى الآن من بيروت أو طهران أو قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين "إسرائيل" وإيران.