"إسرائيل" تتهم "حزب الله" بتنفيذ هجوم إلكتروني على البعثة الأممية لحفظ السلام

وجاء الاتهام الإسرائيلي، الذي لم يصدر أي رد عليه حتى الآن من بيروت أو طهران أو قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين "إسرائيل" وإيران.