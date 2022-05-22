إسرائيل تحكم بالسجن 5 سنوات على "أسرى نفق الحرية"

قضت محكمة إسرائيلية في مدينة الناصرة، اليوم (الأحد)، بالسجن لمدة 5 سنوات إضافية، وغرامة تعادل 1500 دولار على 5 من 6 أسرى فلسطينيين فرّوا من سجن جلبوع في سبتمبر الماضي، فيما عرف إعلامياً باسم "أسرى نفق الحرية".
ووجهت تهمة الهروب للأسرى الـ 6: محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي، ويعقوب قادري، كما وجهت تهمة التستر والمساعدة على الهروب للأسرى الخمسة الآخرين وهم: محمود أبو اشرين، وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، ومحمود أبو بكر، وإياد جرادات.
وأدين 4 سجناء آخرون بالمساعدة، وطلبت النيابة الحكم عليهم بالسجن خمس سنوات.