إسرائيل تحكم بالسجن 5 سنوات على "أسرى نفق الحرية"

ووجهت تهمة الهروب للأسرى الـ 6: محمود عارضة، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي، ويعقوب قادري، كما وجهت تهمة التستر والمساعدة على الهروب للأسرى الخمسة الآخرين وهم: محمود أبو اشرين، وقصي مرعي، وعلي أبو بكر، ومحمود أبو بكر، وإياد جرادات.