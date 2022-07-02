إسرائيل تشن عدوانًا جويًّا على بلدة الحميدية جنوبي طرطوس

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 6.30 "بالتوقيت المحلي" صباح اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا بعدة صواريخ من فوق البحر المتوسط غرب طرابلس، مستهدفًا عدة مداجن في محيط بلدة الحميدية جنوب طرطوس؛ ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح بينهما امرأة، ووقوع بعض الخسائر المدنية".