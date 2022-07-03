إسرائيل تعلن أنها ستفحص الرصاصة القاتلة لشيرين أبو عاقلة

أعلنت إسرائيل اليوم (الأحد) أنها ستفحص الرصاصة التي قتلت الصحفية شيرين أبو عاقلة؛ لتحديد ما إذا كان أحد جنودها هو من أطلقها.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي البريجادير جنرال ران كوخاف: "الاختبار لن يكون أمريكيًا. الاختبار سيكون فحصًا إسرائيليًا مع وجود ممثل أمريكي على مدار كل مراحله"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف لراديو الجيش: "في الأيام أو الساعات المقبلة سيتضح ما إذا كنا نحن من قتلها بالخطأ أم المسلحون الفلسطينيون".
وتابع: "إذا كنا نحن من قتلناها فسنتحمل المسؤولية وسنبدي أسفنا لما حدث".
من ناحيته، ذكر النائب العام للسلطة الفلسطينية أكرم الخطيب، أن الاختبار سيجرى في السفارة الأمريكية في القدس.
وبين الخطيب لإذاعة "صوت فلسطين" أنه "جرى الحصول على ضمانات من المنسق الأمريكي بأن هذا الاختبار سيجرى من قبلهم، ولن تكون هناك مشاركة من الجانب الإسرائيلي أثناء عملية إجراء الاختبار".
وتوقع عودة الرصاصة اليوم.