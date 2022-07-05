"إسرائيل" تُعيد فتح مكتبها الاقتصادي في تركيا

أعلنت "إسرائيل"، اليوم (الثلاثاء)، أنها ستعيد فتح مكتبها الاقتصادي والتجاري في تركيا؛ مع سعي الدولتين لاستعادة العلاقات الدبلوماسية المتوترة منذ أكثر من عقد.
وذكرت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي، أن إعادة فتح الملحق الاقتصادي يعكس التزام "إسرائيل" بتعميق العلاقات الاقتصادية مع تركيا، وفقاً لـ"رويترز".
وأشارت إلى نية عقد مؤتمر اقتصادي مشترك بين البلدين قريباً.
وأوضحت أورنا باربيفاي أن هذه الخطوة ستساعد أكثر من 1500 شركة إسرائيلية تصدر منتجات إلى تركيا حالياً.
وعلى الرغم من توتر العلاقات الذي استمر سنوات، حافظ البلدان على التجارة وما زالت تركيا واحدة من أهم شركاء "إسرائيل"، وارتفع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 30% في 2021 ليصل إلى 7.7 مليار دولار.