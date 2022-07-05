"إسرائيل" تُعيد فتح مكتبها الاقتصادي في تركيا

وعلى الرغم من توتر العلاقات الذي استمر سنوات، حافظ البلدان على التجارة وما زالت تركيا واحدة من أهم شركاء "إسرائيل"، وارتفع حجم التجارة بين البلدين بنسبة 30% في 2021 ليصل إلى 7.7 مليار دولار.