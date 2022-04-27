"إسرائيل" تقصف مواقع لمليشيات إيران "وحزب الله" في دمشق

قُتِل 9 عسكريين ومسلحين من النظام السوري والمليشيات الإيرانية، وأصيب أكثر من 8 آخرين بجراح متفاوتة، في قصف إسرائيلي استهدف مواقع للمليشيات الإيرانية في ريف العاصمة دمشق، اليوم (الأربعاء)، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح المرصد أن القتلى هم: 5 عناصر من النظام السوري و4 مسلحين من المليشيات التابعة لإيران.
وبيّن أن القصف الإسرائيلي أدى لتدمير مواقع للمليشيات التابعة لإيران في ريف دمشق، حيث استهدفت الصواريخ الإسرائيلية موقعًا عسكريًا في محيط صحنايا، وآخر في جبل السومرية بالقرب من الفوج 100، والجبل القريب من مطار دمشق الدولي، وموقع ما بين دمر وقدسيا، إضافة إلى منطقة الكسوة بريف دمشق، التي توجد بها مواقع عسكرية لقوات النظام شكليًا، وتتغلغل فيها مليشيات موالية لإيران ومليشيا "حزب الله" اللبناني.
وأضاف المرصد أن الضربات أسفرت عن تدمير مخازن أسلحة وذخائر في منطقتي السومرية والجبل القريب من مطار دمشق الدولي، وتدمير مواقع ضمن ثكنات عسكرية في كل من صحنايا والكسوة.