"إسرائيل" تقصف مواقع لمليشيات إيران "وحزب الله" في دمشق

وبيّن أن القصف الإسرائيلي أدى لتدمير مواقع للمليشيات التابعة لإيران في ريف دمشق، حيث استهدفت الصواريخ الإسرائيلية موقعًا عسكريًا في محيط صحنايا، وآخر في جبل السومرية بالقرب من الفوج 100، والجبل القريب من مطار دمشق الدولي، وموقع ما بين دمر وقدسيا، إضافة إلى منطقة الكسوة بريف دمشق، التي توجد بها مواقع عسكرية لقوات النظام شكليًا، وتتغلغل فيها مليشيات موالية لإيران ومليشيا "حزب الله" اللبناني.