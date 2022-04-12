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إسرائيل تكشف أجهزة تجسس دستها السفارة الصينية في هدايا وزعتها على الوزارات

صدور تعليمات بتشديد الإجراءات الأمنية
إسرائيل تكشف أجهزة تجسس دستها السفارة الصينية في هدايا وزعتها على الوزارات
Mohamad Al Assi
سبق
سبق

تحقق الدوائر الأمنية في إسرائيل في محاولة صينية للتجسس على وزارات إسرائيلية مختلفة، بحسب ما أفاد مراسل "الحرة" في إسرائيل، اليوم (الثلاثاء).

وبين المراسل أن "محاولة التجسس جرت من خلال قيام السفارة الصينية في تل أبيب بإرسال هدايا مشبوهة بمناسبة عيد الفصح إلى عدد من الوزارات، وهي عبارة عن كؤوس حرارية".

وأوضح أن "جهة أمنية عثرت داخل أحد الكؤوس على جسم إلكتروني، يُتحقق مما إذا كان جهاز تنصت".

وذكر أن الأجهزة جمعت كل الكؤوس من الوزارات الحكومية لتفتيشها.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية أصدرت تعليمات لجميع الوزارات، ومكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، لتشديد الإجراءات الأمنية العادية.

إسرائيل
السفارة الصينية بإسرائيل
أجهزة تجسس

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