إسرائيل تكشف أجهزة تجسس دستها السفارة الصينية في هدايا وزعتها على الوزارات

وبين المراسل أن "محاولة التجسس جرت من خلال قيام السفارة الصينية في تل أبيب بإرسال هدايا مشبوهة بمناسبة عيد الفصح إلى عدد من الوزارات، وهي عبارة عن كؤوس حرارية".