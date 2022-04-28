"إسرائيل" تمدد الاعتقال الإداري لمسن فلسطيني يبلغ 80 عاماً

"الخيري" معتقل سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو 17 عامًا، وبدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 1968 حتّى اليوم، كما تعرض للإبعاد لمدة خمس سنوات، وحرم من السفر لفترات طويلة.