إسرائيل ناشرة فيديوهات غاراتها على غزة: "حماس" مسؤولة عمّا يجري!

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مقاطع فيديو للغارات التي شنّها على قطاع غزة، "ردًّا على إطلاق صاروخ على عسقلان"، زاعمًا قصف مواقع لحركة "حماس".