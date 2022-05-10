إشارة للسيناريوهات.. أمريكا وإسرائيل تجهزان لفشل اتفاق "نووي إيران"!

وأشار إلى أن "هناك حلًّا وسطًا من قِبَل أوروبا ترفع واشنطن بموجبه الحرس الثوري من قائمة الإرهاب؛ على أن تظل كياناتٌ تابعة له في القائمة"؛ لافتًا إلى أن إدارة بايدن تريد اتفاقًا لكن لن يشمل العديد من التنازلات في ظل معارضة شرسة من قِبَل الجمهوريين والبلاد على مقربة من انتخابات التجديد النصفي.