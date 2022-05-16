إصابة 72 فلسطينياً بالقدس في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي

وأصيب الشريف في الرأس خلال مواجهات في المسجد الأقصى، نقلته القوات الإسرائيلية على إثره إلى أحد مستشفيات المدينة، حيث وصفت إصابته بالخطرة قبل الإعلان عن وفاته يوم السبت الماضي.