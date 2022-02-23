إطلاق نار وتهديد أمني يفضان جلسة "الأعلى الليبي" بشأن تغيير السلطة التنفيذية

بينما بدأ المجلس الأعلى للدولة في ليبيا جلسة رسمية أمس الأربعاء؛ لحسم قراره وموقفه النهائي بشأن تغيير السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، أفادت مصادر لقناة العربية بانقطاع الكهرباء عن قاعة المجتمعين أثناء عملية التصويت.

وتفصيلاً، أفادت المعلومات بسماع أصوات إطلاق نار بالقرب من جلسة المجلس الأعلى للدولة؛ ما أدى لفض الجلسة بسبب وجود تهديد أمني.

وكان المجلس قد بدأ جلسة رسمية الأربعاء لحسم قراره وموقفه النهائي بشأن تغيير السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا.

وأتى هذا وسط انقسام في صفوف المجلس بين داعم لبقاء رئيس الوزراء الحالي عبدالحميد الدبيبة حتى إجراء انتخابات في فترة زمنية لا تتجاوز خريف هذا العام، ومُرحِّب بتشكيل حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، تتولى تهيئة البلاد لإجراء انتخابات جديدة خلال 14 شهرًا.

ولم يتبنَّ هذا المجلس حتى الآن خارطة الطريق المقترحة من البرلمان، التي تقوم على أساس تشكيل حكومة جديدة، وإجراء انتخابات خلال 14 شهرًا بعد تعديل الدستور.

وأكد المجلس في بيان سابق وجود ملاحظات عديدة على التعديل الدستوري وتغيير رئيس الحكومة الصادرَين عن مجلس النواب، مشددًا على أنهما "قرارات غير نهائية وإجراء غير سليم"، وأن قرار مجلس الدولة سيصدر خلال جلسة رسمية وبشفافية كاملة.

يُذكر أن المجلس الأعلى للدولة كان قد انقسم حيال قرارات البرلمان إلى معسكرين؛ إذ أكد نحو 74 عضوًا دعمهم لهذه الإجراءات، وتأييدهم لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، فيما أكد 54 عضوًا اصطفافهم وراء رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، ودعمهم لاستمراره، معتبرين أن إجراءات البرلمان بسحب الثقة منه باطلة.

وزاد هذا الانقسام من غموض المشهد السياسي في ليبيا، الذي يتجه لظهور حكومتين تتنازعان على الشرعية، وتتنافسان على السلطة ومؤسسات الدولة، وسط مخاوف من اندلاع صراع مسلح في البلاد؛ ما سيؤدي إلى تأخير الانتخابات أكثر.

