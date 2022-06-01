إعدامٌ ميداني.. استشهاد فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان: "تُدين وزارة الخارجية والمغتربين -بأشد العبارات- جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبها جنود الاحتلال بدم بارد صباح هذا اليوم، التي أدت إلى استشهاد الشابة غفران (31 عامًا) قرب مدخل مخيم العروب شمال الخليل؛ حيث كانت في طريقها إلى عملها، ودون أن توجِد أي أحداثٍ أو تُشَكّل أي خطر".