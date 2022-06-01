إعدامٌ ميداني.. استشهاد فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية

اغتال رصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية شابة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء.
وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن الفلسطينية كانت تحمل سكينًا هددت به جنديًّا إسرائيليًّا في الضفة الغربية، فأطلق الجنود النار عليها، مما أدى إلى مقتلها.
وحسب ما نقلته "رويترز"؛ أكد مستشفى في مدينة الخليل القريبة من الضفة الغربية وفاة الشابة.
وعلى الجانب الآخر، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشابة غفران هارون حامد وراسنة؛ إثر إصابتها برصاصة أطلقها عليها جنود الاحتلال قرب العروب شمال الخليل".
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحادث، ووصفته بأنه "إعدام ميداني".
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان: "تُدين وزارة الخارجية والمغتربين -بأشد العبارات- جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبها جنود الاحتلال بدم بارد صباح هذا اليوم، التي أدت إلى استشهاد الشابة غفران (31 عامًا) قرب مدخل مخيم العروب شمال الخليل؛ حيث كانت في طريقها إلى عملها، ودون أن توجِد أي أحداثٍ أو تُشَكّل أي خطر".
من ناحيته، قال نادي الأسير الفلسطيني: السلطات الإسرائيلية اعتقلت "غفران" لفترة وجيزة في وقت سابق هذا العام، دون ذكر مزيد من التفاصيل.