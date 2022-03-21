إعلام إسرائيلي: "بينيت" سافر إلى مصر لإجراء محادثات مع "السيسي"

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت سافر إلى مصر، اليوم (الاثنين) في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا، وأنه سيجري محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب ما أوردت "رويترز".