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إعلام إسرائيلي: "بينيت" سافر إلى مصر لإجراء محادثات مع "السيسي"
لم يعلن عن الزيارة مسبقًا
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت سافر إلى مصر، اليوم (الاثنين) في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا، وأنه سيجري محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب ما أوردت "رويترز".
ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي للزيارة من إسرائيل أو مصر.
واتفقت إسرائيل ومصر الأسبوع الماضي على توسيع روابط الطيران من خلال إضافة مسار مباشر جديد بين تل أبيب ومنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، من المتوقع تشغيله الشهر المقبل.