وأضاف الخبير، بحسب وكالة نوفوستي: "ونتيجة لذلك ظهرت هناك أمراض الطاعون الرئوي والجمرة الخبيثة وجميع أنواع الأمراض الغريبة مثل حمى كيو؛ كل ذلك يشير إلى أن الولايات المتحدة وأوكرانيا تنتهكان اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والتكسينية على نطاق واسع. قامت الدولتان بتطوير وتصنيع وتخزين أنواع جديدة من هذه الأسلحة مع انتهاك جميع الوصايا الثلاث التي تشكل الاتفاقية".