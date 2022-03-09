إعلان روسي جديد بوقف إطلاق النار بأوكرانيا

ونسبت وكالة (تاس) الروسية للأنباء إلى مصادر في وزارة الدفاع الروسية قولها: "إن هدف هذه الهدنة يكمن في تسهيل عمل الممرات الإنسانية في كييف وخاركوف وسومي وماريوبيل وتشرينهوف، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا".