"إف بي آي" يكشف عن إحباط خطة لاغتيال جورج بوش الابن

وقال المشتبه به، الذي كان يقيم في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو، إنه أراد اغتيال بوش الابن "لأنه يعتبره مسؤولاً عن مقتل الكثير من العراقيين خلال غزو العراق في سنة 2003"، الذي تم بقرار الرئيس الذي حكم الولايات المتحدة من 2001 إلى 2009.