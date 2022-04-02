إلا بشرط.. روسيا: لن نتعاون مع الشركاء بمحطة الفضاء الدولية!

وقال "روجوزين"، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: إن الهدف من العقوبات هو "قتل الاقتصاد الروسي، وإغراق شعبنا في اليأس والجوع، وإجبار بلدنا على الخضوع"؛ مضيفًا: "لن ينجحوا في هذا لكن النوايا واضحة".