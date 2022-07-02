"إندبندنت": بوتين خسر 57 ضابطاً كبيراً خلال 4 أشهر

كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خسر 57 ضابطاً كبيراً خلال نحو 4 أشهر من تاريخ الحرب في أوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن آخر القتلى من هؤلاء الضباط هو عقيد يُدعى، بافل كيسلياكوف.
وقالت "إندبندنت": الضابط القتيل كان قد قضى يوم الخميس الماضي، وإنه يبلغ من العمر 40 عاماً، لكن لا يعرف مكان مقتله بالتحديد.
وأضافت: كيسلياكوف كان يشغل منصب قائد وحدة مرموقة من المظليين، وأحد نواب رئيس الأركان في الجيش الروسي ورئيس قسم العمليات في اللواء الـ 11 المحمول جواً.
وفي وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، تمّ تأكيد مقتل، الميجور جنرال رومان كوتوزوف، الذي قضى أثناء قيادة هجومٍ على أحياء أوكرانية في منطقة إقليم دونباس، وفقاً لوسائل إعلام روسية.
وبحسب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، خسرت روسيا نحو 35600 عنصر منذ بدء الحرب.