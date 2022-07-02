"إندبندنت": بوتين خسر 57 ضابطاً كبيراً خلال 4 أشهر

وفي وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، تمّ تأكيد مقتل، الميجور جنرال رومان كوتوزوف، الذي قضى أثناء قيادة هجومٍ على أحياء أوكرانية في منطقة إقليم دونباس، وفقاً لوسائل إعلام روسية.