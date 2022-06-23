إنذار مبكر من 10 دول أوروبية: تضررنا من خفض الغاز الروسي!

وكان الاتحاد الأوروبي يعتمد على روسيا في إمداده بنحو 40 في المائة من احتياجاته من الغاز قبل التدخل العسكري في أوكرانيا، ومع تراجع الإمدادات الروسية وارتفاع أسعار الغاز رفعت بعض الدول من استخدام الفحم في محطات توليد الكهرباء، مؤكدةً أن هذا إجراء مؤقت، ولن يؤثر على الأهداف المتعلقة بتغير المناخ.