إنذار مبكر من 10 دول أوروبية: تضررنا من خفض الغاز الروسي!

قال مسؤول المناخ بالاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانس: إن عشر دول من أعضاء الاتحاد تضررت حتى الآن من خفض إمدادات الغاز من روسيا، في حين يواجه التكتل خلافًا عميقًا مع روسيا بشأن الطاقة.
وخفضت روسيا تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم1 إلى 40 في المائة من طاقة الخط الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى مشكلات تتعلق بالمعدات بعد أن خفضت بالفعل إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا وهولندا والدنمارك وفنلندا؛ بسبب رفضها الالتزام بأسلوب دفع جديد.
وبحسب "رويترز"، قال "تيمرمانس": إن عشر من دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة أصدرت "إنذارًا مبكرًا" بشأن إمدادات الغاز، وهو المستوى الأول والأقل شدة من المستويات الثلاثة للأزمة المعرفة في لوائح أمن الطاقة بالاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي يعتمد على روسيا في إمداده بنحو 40 في المائة من احتياجاته من الغاز قبل التدخل العسكري في أوكرانيا، ومع تراجع الإمدادات الروسية وارتفاع أسعار الغاز رفعت بعض الدول من استخدام الفحم في محطات توليد الكهرباء، مؤكدةً أن هذا إجراء مؤقت، ولن يؤثر على الأهداف المتعلقة بتغير المناخ.