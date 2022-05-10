إيران أجرت سرًا أنشطة تخصيب يورانيوم.. و"الطاقة الذرية" تحذرها

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم (الثلاثاء)، عن قلق بالغ بشأن أنشطة تخصيب يورانيوم غير معلنة في إيران.
وقال "جروسي": "حذرت إيران من أنها لا تتحلى بالشفافية الكافية بشأن أنشطتها النووية"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف: "في الأشهر القليلة الماضية استطعنا تحديد آثار يورانيوم مخصب في أماكن لم تعلن طهران مطلقاً عن إجراء أي أنشطة بها، ونحن قلقون للغاية بشأن هذا".
وتابع: "إن الوضع لا يبدو جيداً جداً. وإيران في الوقت الحالي، لم تكن صريحة في نوع المعلومات التي نحتاجها منها".
وبين المدير العام للوكالة أن مفاوضات استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 مع طهران تبدو مجمدة، والفرصة السانحة قد تضيع في أي وقت.